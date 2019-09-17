تأثير الهجوم على منشآت النفط السعودية محدود على كوريا الجنوبية

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قال مسؤول كبير إن الهجمات الأخيرة على منشآت إنتاج النفط في المملكة العربية السعودية سيكون لها أثر محدود على اقتصاد كوريا الجنوبية، ولن تواجه البلاد مشكلة في تأمين احتياجات النفط الخام على المدى القصير.وقال نائب وزير الاقتصاد والمالية "كيم يونغ بيوم" في اجتماع مع المسؤولين المعنيين اليوم الثلاثاء إن معظم النفط الخام السعودي الذي تستورده كوريا الجنوبية يستند إلى عقود طويلة الأجل.وقال "كيم" إنه يتعين على البلاد الاستعداد لحالة عدم الاستقرار المحتملة في الشرق الأوسط على المدى الطويل، مضيفًا أنه سيتم إطلاق احتياطيات النفط الاستراتيجية لتحقيق الاستقرار في العرض والطلب في حالة حدوث أي اضطرابات.وقال نائب الوزير إن الحكومة ستسعى أيضًا إلى البحث عن موردين بديلين بالتعاون مع شركات التكرير المحلية إذا لزم الأمر.وقد ارتفعت أسعار النفط العالمية وسط المخاوف بعد غارات قامت بها طائرات بدون طيار على اثنين من مرافق معالجة النفط الخام لشركة أرامكو في السعودية يوم السبت الماضي.وقال "كيم" أيضًا إن حالات عدم اليقين الأخرى ما زالت قائمة، مشيرا إلى الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وقرار البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة.وأضاف أن الحكومة سوف تدرس خطط الطوارئ استعدادًا للأحداث الكبرى وتتخذ الإجراءات المناسبة في حالة زيادة التقلبات في الأسواق المالية وأسواق العملات الأجنبية.