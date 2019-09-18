اليابان تأسف لاتهامات كوريا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن مياه فوكوشيما

Photo : KBS News

أعربت الحكومة اليابانية عن أسفها لمطالبة كوريا الجنوبية للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن تواجه خطة اليابان لإطلاق مياه ملوثة من موقع محطة "فوكوشيما" النووية.وفي مؤتمر صحفي عقده أمس الثلاثاء، انتقد كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني "يوشيهيدي سوغا" ما أسماه بمزاعم كوريا الجنوبية أمام المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أول من أمس الاثنين، مدعيا أنها لا تستند إلى حقائق أو أساس علمي.وقال "سوغا" إن مثل هذه الادعاءات يمكن أن تسبب أضرارا غير مستحقة لليابان، ووصفها بأنها "أمر مؤسف للغاية". وأضاف أن اليابان ستطالب كوريا الجنوبية بالتعامل مع الحقائق والعلم، مع تقديم ما وصفه بتفسيرات "شفافة وعادلة" للمجتمع الدولي.وفي مؤتمر صحفي منفصل، قال وزير الخارجية الياباني "توشي ميتسو موتيغي" إن الحكومة اليابانية ما زالت تناقش كيفية التعامل مع المياه الملوثة من "فوكوشيما"، مشيرا إلى أن طوكيو ردت على حجج سيول بالإشارة إلى تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تضمن تقييما إيجابيا لطريقة تعامل اليابان مع مياه "فوكوشيما".