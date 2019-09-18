رئيس وكالة المخابرات الكورية يزور الولايات المتحدة قبل قمة مون وترامب

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غادر رئيس وكالة المخابرات الكورية الجنوبية البلاد متوجها إلى الولايات المتحدة، في زيارة تستهدف فيما يبدو التحضير لرحلة الرئيس "مون جيه إين" المرتقبة إلى نيويورك في وقت لاحق من هذا الشهر.وصرح مصدر مسؤول في اللجنة البرلمانية لشؤون المخابرات لوكالة "يونهاب" للأنباء، التي يقع مقرها في سيول، أمس الثلاثاء، بأن رئيس جهاز المخابرات الوطنية "صوه هون" قد غادر البلاد متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية هذا الأسبوع، وهو ما أدى إلى تأجيل مراجعة اللجنة لميزانية الوكالة، لكنه لم يكشف عن الموعد الدقيق لرحيل "صوه" والغرض من هذه الرحلة.ونظرا لأن رحلة "صوه" تأتي قبيل زيارة الرئيس "مون جيه إين" لنيويورك الأسبوع القادم لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعقد قمة مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، فمن المُعتقد أن رئيس جهاز المخابرات الكوري قد قام بهذه الرحلة للالتقاء بمسؤولين أمريكيين من أجل تنسيق جدول أعمال القمة.