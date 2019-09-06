خطة للنمو الإبداعي اعتمادا على صناعة المحتويات

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كشفت الحكومة الكورية أمس الثلاثاء عن ثلاث إستراتيجيات إبداعية رئيسية من أجل تنمية صناعة المحتويات وتحويلها إلى صناعة رئيسية في عصر النمو الإبداعي.وقررت الحكومة في مرحلة أولى الزيادة بنسبة كبيرة في حجم التمويل االذي يبلغ حاليا تريليونا و700 مليار وون سنويا ليتم ضخ أكثر من تريليون وون إضافي حتى عام 2022.ومن أجل الاستثمار الجريئ لفائدة الأفكار التي تبدعها الشركات ستتولى الحكومة إنشاء "صندوق استثمار مغامرة المحتويات" الذي تبلغ قيمته نحو 450 مليار وون بدءا من العام القادم وعلى مدار 3 سنوات.كما تخطط الحكومة أيضا لضخ 740 مليار وون من الضمانات المالية بما فيها ضمان الشركات المتخصصة في المحتويات من أجل التمويل المالي المستقر لتلك الشركات .وبالإضافة الى ذلك طرحت الحكومة إستراتيجة أخرى تستهدف تعزيز القوة التنافسية الدولية للشركات الكورية ذات الصلة من خلال الاستثمار بشكل ريادي في المحتويات الافتراضية والواقع المعزز وغيرهما من المحتويات التي تميز عصر الجيل الخامس من الاتصالات المتنقلة.علاوة على ذلك تنوي الحكومة إرساء قاعدة لتصدير المحتويات إلى الخارج وتسويق موجة الهاليو وتطوير المنتجات ذات الصلة استفادة من ارتفاع شعبية الموجة.ومن المتوقع أن تساهم هذه الإستراتيجيات في تحقيق 150 تريليون وون من مبيعات صناعة المحتويات و13 مليارا و400 مليون دولار من الصادرات حتى عام 2022.