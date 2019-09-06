افتتاح اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

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أفتتحت الدورة ال74 للجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء في الولايات المتحدة.وأقامت الأمم المتحدة حفل افتتاح الجمعية برئاسة رئيس الجمعية "تيزاني محمد باندي" في مقرها بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة، لتبدأ دورة جديدة تمتد لعام كامل.ومن المقرر أن يشارك في مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة عدد كبير من رؤساء الدول خلال الفترة التي تتراوح بين يوم 24 إلى يوم 30 من هذا الشهر. ومن المتوقع أيضا أن يمارس ممثلو مختلف الدول أنشطتهم الديبلوماسية الثنائية على هامش أشغال الجمعية.ويحضرالرئيس الكوري "مون جيه إين" اجتماعات الجمعية العامة للعام الثالث على التوالي منذ توليه السلطة حيث سيلقي كلمة رئيسية في المناقشات العامة يوم 24 من هذا الشهر. كما سيعقد قمة مع نظيره الأمريكي "دونالد ترامب" خلال أشغال الجمعية العامة.وينصب الاهتمام على الرسالة التي ستوجهها بيونغ يانغ فيما يتعلق بالقضية النووية الكورية الشمالية، حيث قررت بيونغ يانغ عدم إرسال ممثل لها إلى أشغال الجمعية هذا العام.ويذكر أن وزير الخارجية الكوري الشمالي "لي يونغ هو" حضر الاجتماعات للعام الثالث على التوالي حتى العام الماضي فيما يرى المراقبون أن عدم إرسال ممثلين للشمال لأعمال الجمعية عبارة عن إستراتيجية بيونغ يانغ الرامية للضغط على واشنطن.والمعلوم أن السفير الكوري الشمالي لدى الأمم المتحدة "كيم سونغ" سيلقي كلمة رئيسية في الثلاثين من هذا الشهر الذي يصادف آخر أيام المناقشات العامة في اجتماعات الجمعية العامة لهذا العام.