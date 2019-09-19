الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يخفض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثانية هذا العام

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خفض البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أمس الأربعاء سعر الفائدة الرئيسي للإقراض، للمرة الثانية خلال هذا العام.وفي اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية قرر المجلس خفض سعر الفائدة بمقادر ربع نقطة، لتصل إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 1.75% إلى 2%.ويأتي هذا القرار بعد شهرين من قيام الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة، وهو أول تخفيض منذ ديسمبر 2008.وجاء في إعلان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة عن القرار أنه على الرغم من أن إنفاق الأسر قد ارتفع بوتيرة قوية، إلا أن الاستثمارات الثابتة والصادرات التجارية قد تراجعت.وقد انتقد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مجلس الاحتياطي الفيدرالي على الفور على صفحته في موقع تويتر، مدعيا أن المجلس ورئيسه "جاي باول" فشلا في مهمتهما "مرة أخرى"، ويفتقران إلى "الشجاعة" أو "المنطق".