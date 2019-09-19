مون يلتقي مع ممثل منظمة مراسلين بلا حدود

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أعرب الرئيس "مون جيه إين" عن دعمه لمنظمة مراسلون بلا حدود.واجتمع "مون" أمس الأربعاء مع "كريستوف ديلوار" الأمين العام للمنظمة الدولية التي تراقب حرية الإعلام في المكتب الرئاسي.وكانت هذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها رئيس كوري جنوبي بممثل عن المنظمة غير الحكومية التي تتخذ من باريس مقرًّا لها.وقد تم ترتيب اللقاء بعد أن أرسل "ديلوار" برسالة إلى "مون" في مناسبتين لعقد اجتماع بينهما منذ يونيو من العام الماضي.وخلال الاجتماع، شكر "مون" المنظمة على ترويجها لجهود الصحفيين الكوريين الجنوبيين والجماعات المدنية في جعل بلادهم أكثر عدلًا وحرية وأكثر ديمقراطية وسلمية.كما أعرب عن دعمه للإعلان الدولي للمعلومات والديمقراطية الذي أصدرته المجموعة العام الماضي، وأعرب عن عزم سيول على المشاركة في الشراكة بين الحكومات فيما يتعلق بالمعلومات والديمقراطية.