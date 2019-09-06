مجلس النواب الأمريكي يعمل على إعادة لم شمل الأسر الكورية المشتتة المقيمة في أمريكا

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طالب مجلس النواب الأمريكي حكومة الرئيس "دونالد ترامب" بتنفيذ مشروع إعادة لم شمل الأسر الكورية المشتتة المقيمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، قبل إجراء مفاوضات العمل بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.وقال "براد شورمون " رئيس لجنة الشؤون الآسيوية والباسيفيكية الصغيرة التابعة للجنة الشؤون الدبلوماسية لمجلس النواب الأمريكي لمساعد نائب الوزير لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ في وزارة الخارجية الأمريكية "ستيل ويل" الذي حضر إلى جلسة للاستماع في اللجنة اليوم الخميس قال إن أعضاء الأسر الكورية المشتتة المقيمة في الولايات المتحدة والذين تركوا أفراد أسرهم أو أقربائهم في كوريا الشمالية أصبحوا مسنين بحيث لم يتبق أمامهم الكثير من الوقت، مطالبا بالإسراع في إعادة لم شملهم.وحث رئيس اللجنة "شورمون" على إعداد الطرق التي تستطيع من خلالها الحكومة الأمريكية تنفيذ زيارة الأسر الكورية المشتتة المقيمة في الولايات المتحدة لكوريا الشمالية أو تنظيم اللقاءات عبر الشاشات في إطار المفاوضات بين بيونغ يانغ وواشنطن.وردا على ذلك، رحب مساعد نائب الوزير "ستيل ويل" بالفكرة وقال إنه سينقل طلب مجلس النواب الأمريكي إلى المبعوث الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية في وزارة الخارجية الأمريكية "ستيفن بيغن".والمعلوم أن لجنة تنفيذ لم شمل الأسر الكورية المشتتة المقيمة في أمريكا وهي إحدى المنظمات المدنية كانت قد تقدمت بقائمة تضم 105 أشخاص ممن يرغبون في لم شمل أسرهم في كوريا الشمالية إلى وزارة الخارجية الأمريكية مؤخرا.