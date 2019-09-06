وزير التوحيد يؤكد على ضرورة اغتنام الفرصة الراهنة

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مع اقتراب مفاوضات العمل بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية، قال "كيم يون تشول" وزير التوحيد إن الطرفين لن يتساهلا في اغتنام هذه الفرصة الراهنة التي وصفها بالثمينة.جاء ذلك في كلمة ألقاها في حفل تذكاري خاص انتظم بمناسبة مرور عام واحد على بيان بيونغ يانغ المشترك، أقيم في مركز مباحثات الكوريتين بسيول صباح اليوم الخميس.وفي إشارة إلى المجال العسكري قال الوزير إنه تم التوقف الشامل عن الأعمال العدائية المتبادلة في البر والبحر والجو وتم خفض احتمالات الصدام العشوائية بين الجانبين بشكل كبير.كما أكد "كيم" على ضرورة إجراء المفاوضات بين واشنطن وبيونغ يانغ بشكل منطقي يسفرعن نتائج ملموسة اعتمادا على الثقة الكافية، مضيفا أن كوريا الجنوبية ستلعب كافة أدورها المتاحة للخروج بنتائج ممتازة من مفاوضات العمل التي ستجريها مع الولايات المتحدة .