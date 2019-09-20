طلاب الجامعات ينظمون مسيرة على ضوء الشموع ضد وزير العدل

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نظم طلاب في ثلاث جامعات كبرى مظاهرات على ضوء الشموع في جامعاتهم مساء الخميس، احتجاجًا على تعيين وزير العدل "تشو كوك"، وقالوا إنه يجب أن يتنحى عن منصبه وسط مزاعم الفساد المثارة ضده.وتم تنظيم المسيرات في وقت واحد في جامعة سيول الوطنية وجامعة كوريا وجامعة يونسيه. وجذبت المظاهرات حوالي ألف مشارك، بما في ذلك الطلاب وخريجي الجامعات والمواطنين.وأصدر منظمو المسيرات في الجامعات الثلاثة بيانًا مشتركًا وصفوا فيه حكومة "مون جيه إين" بأنها "فاسدة" و"منافقة"، وقالوا إن هذا يعيد فتح الجروح القديمة لفضيحة عزل الرئيسة السابقة "بارك كون هيه".وحذروا من أنه إذا فشلت الحكومة في التأمل فيما حدث والاعتذار فسوف يؤدي هذا إلى ضرر لا يمكن إصلاحه.ثم دعا منظمو المسيرات الطلاب في جميع أنحاء البلاد للتجمع وتنظيم المسيرات والاحتجاجات على ضوء الشموع.