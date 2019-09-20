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نقلت مجلة "تايم" الأمريكية يوم الأربعاء الماضي عن الوزير المفوض السابق في سفارة كوريا الشمالية في لندن "تيه يونغ هو" قوله إن النظام في كوريا الشمالية قد تم تحويله من اشتراكي إلى رأسمالي، مشيرا إلى احتمال أن يتسبب مفهوم المادية في حدوث تغييرات في كوريا الشمالية في وقت ما في المستقبل.وأضاف "تيه" أن الجيل الجديد من الشباب المولودين بعد عام 2000 لا يهتمون بمحتويات ثقافية منتسبة إلى الشيوعية والاشتراكية بل يهتمون بالأفلام السينمائية والمسلسلات الدرامية الكورية والأمريكية ، مؤكدا أن مراكز اهتمامهم تنصب على المادية، بدلا من المفهوم الأيديولوجي.وقال إن الوقت لم يحن بعد لحدوث تغييرات في المجتمع الكوري الشمالي، مشيرا إلى أن المظاهرات في "هونغ كونغ" ناتجة عن المواجهة الأيديولوجية لكنها تعكس في ذات الوقت مواجهة بين الجيلين الثاني والثالث من الصينيين .وأضاف أن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في الثلاثينات من العمر، لكن المناصب العليا في نظام الحكم في البلاد لا يزال يحتلها مسؤولون تتراوح أعمارهم بين الستينات والثمانينات من العمر ويمثلون الجيل الثاني من القيادة.ونفى "تيه يونغ هو" وجود أي احتمال لقبول الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" بالإصلاح ، وقال إن حدوث تغييرات في كوريا الشمالية سيتحقق بانهيار أسرة "كيم" التي تحكم كوريا الشمالية لثلاثة أجيال.