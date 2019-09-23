وزير الخارجية الياباني ينتقد كوريا بسبب انقلاب أساس العلاقات الثنائية

Photo : KBS News

انتقد وزير الخارجية الياباني "توشي ميتسو موغيتي" كوريا الجنوبية، واتهمها بأنها قلبت الأساس الذي تقوم عليه العلاقات بين سيول وطوكيو.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الياباني الجديد أمس الأحد لقناة "إن إتش كيه" العامة في اليابان، حيث قال إن كوريا الجنوبية نقضت أساس علاقاتها مع اليابان وانتهكت القانون الدولي لمدة عام تقريبًا منذ أن أصدرت المحكمة العليا الكورية حكما ضد بعض الشركات اليابانية بسبب قضية العمل القسري.وأضاف الوزير الياباني أنه سيطالب سيول بشدة بتصحيح هذا الموقف في أقرب وقت ممكن، نظرا لأنه انتهاك للقانون الدولي.لكن "موتيغي" شدد في نفس الوقت على أهمية التعاون والتحالف الثلاثي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، متعهداً بالتعاون الوثيق مع سيول وواشنطن بشأن القضايا ذات الصلة بكوريا الشمالية، كما تعهد بمواصلة البحث عن سبل لإجراء حوار بين السلطات الدبلوماسية في سيول وطوكيو.وبالنسبة للعلاقات اليابانية مع كوريا الشمالية، أكد "موتيغي" مجددًا عزم طوكيو على السعي لإجراء محادثات قمة مع كوريا الشمالية دون شروط مسبقة.