كوريا الجنوبية تبدأ الأبحاث لتطوير لقاح لحمى الخنازير الأفريقية

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من المقرر أن تبدأ حكومة كوريا الجنوبية في الشهر المقبل الأبحاث لتطوير لقاح ضد حمى الخنازير الأفريقية.وأعلنت إدارة التنمية الريفية اليوم الثلاثاء أنها ستجري أبحاثًا حول فيروس الحمى الأفريقية بالاشتراك مع المكتب الإقليمي للمعهد الدولي لبحوث الثروة الحيوانية في فيتنام.وسيبدأ البحث في الشهر المقبل ليستمر حتى عام 2021 في فيتنام، حيث توجد المنشآت المناسبة للقيام بمثل هذه البحوث.ويأمل الباحثون في اكتشاف كيفية دخول الفيروس إلى خلايا الخنازير، وكذلك التفاعلات المناعية والجينات الأساسية التي تؤثر على العدوى.ولا يوجد حاليًا لقاح أو علاج معروف لمرض حمى الخنازير الأفريقية، وعلى الرغم من أن هذا المرض لا يصيب الإنسان، فإن معدل الوفيات في الخنازير يقترب من نسبة 100%.وقال مسؤول في الإدارة إن الأبحاث كان مخططًا لها قبل تأكيد تفشي المرض في كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي.