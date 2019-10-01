استئناف المحادثات على مستوى العمل بين واشنطن وبيونغ يانغ في 5 أكتوبر

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اتفقت الولايات المتحدة وكوريا الشمالية على استئناف محادثات نزع السلاح النووي على مستوى العمل هذا الأسبوع.وقالت نائبة وزير الخارجية الكوري الشمالي "تشيه سون هوي" في بيان أذاعته وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية أمس الاثنين إن الجانبين اتفقا على عقد جلسة مفاوضات على مستوى العمل يوم الجمعة المقبل، بعد تواصل أولي سيجري يوم الخميس.وأعربت "تشيه" عن أملها في أن تشكل المحادثات تطورًا إيجابيًّا في العلاقات الثنائية، مضيفة أن مندوبي الشمال مستعدون للدخول في المفاوضات.لكن البيان لم يذكر مكان انعقاد الاجتماعات.