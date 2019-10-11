نقابة عمال السكك الحديدية تنظم إضرابًا لمدة 3 أيام

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من المقرر أن يبدأ عمال السكك الحديدية النقابيون إضرابًا لمدة 3 أيام، بدءًا من اليوم الجمعة، للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل.وقال اتحاد عمال السكك الحديدية الكورية إنه سيبدأ إضرابًا لمدة 72 ساعة بدءًا من 9 صباحًا اليوم الجمعة، قائلًا إن شركة "كوريل" وافقت العام الماضي على تطبيع الرواتب وتقليل ساعات العمل وزيادة عدد العمال المسؤولين عن السلامة، لكنها لم تف بتلك الوعود.كما يدعو الاتحاد الحكومة إلى الوفاء بوعدها بتوحيد خدمات السكك الحديدية فائقة السرعة "KTX" و"SRT" في تشغيل موحد. ويخطط لعقد مسيرة بعد ظهر الجمعة لحث الشركة والحكومة على تنفيذ ذلك الدمج.وتخطط وزارة النقل لإرسال عمال بديلين للحفاظ على السير الطبيعي لقطارات "KTX" وبعض خطوط المترو، مع توفير وسائل نقل بديلة كالحافلات بين المدن.وقدرت الوزارة أن تصل معدلات التشغيل لخدمة "KTX" إلى 72.4%، في حين ستظل معدلات القطارات الأبطأ عند 60%. وستنخفض معدلات تشغيل قطارات الشحن لتصل إلى 36.8%.