الولايات المتحدة تحث كوريا الشمالية على الامتناع عن الاستفزازات

Photo : YONHAP News

حثت وزارة الخارجية الأمريكية كوريا الشمالية على الامتناع عن الاستفزازات والالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي.ووفقًا لإذاعة آسيا الحرة اليوم الجمعة، فقد دعت الوزارة بيونغ يانغ إلى مواصلة المفاوضات للقيام بدورها في تحقيق السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وتحقيق نزع السلاح النووي.وجاءت دعوة الوزارة عندما طلب منها التعليق على بيان صدر أمس الخميس عن وزارة الخارجية في كوريا الشمالية.وفي البيان، انتقد الشمال ستة أعضاء من الاتحاد الأوروبي، بسبب البيان المشترك الذي أدانوا فيه الاختبار الصاروخي الأخير لبيونغ يانغ.ووصفت بيونغ يانغ البيان المشترك بأنه "استفزاز خطير"، وحذر ت من أن الشمال قد يفكر في استئناف اختبارات الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.