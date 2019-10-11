بيونغ يانغ تنتقد مجددا التدريبات العسكرية بين سيول وواشنطن

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انتقدت إحدى وسائل الإعلام الدعائية الكورية الشمالية التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، ووصفت تلك التدريبات بأنها "أكثر طرق التعبير عن العداء ضد كوريا الشمالية، بغض النظر عن حجمها أو شكلها".جاء ذلك في تقرير نشره موقع "أوري مين جوك كيري" الدعائي الكوري الشمالي على شبكة الإنترنت، أمس الأحد، حيث نقل عن قائد سلاح البحرية الأمريكي "ديفيد بيرغر" قوله إن سيول وواشنطن قد استأنفتا تدريبات مشاة البحرية المشتركة.وأشار تقرير الموقع الدعائي الكوري الشمالي إلى أن السلطات العسكرية في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة كانت قد أعلنت بعد القمة بين الكوريتين وقمة الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في شهر يونيو من العام الماضي، أنها ستعلق تدريباتها لسلاح مشاة البحرية، ولكن تبين أن ذلك الإعلان مجرد خداع للنفس وللمجتمع الدولي.وحذر الموقع من أن سيول وواشنطن يجب أن تدرسا بعمق العواقب الكارثية لما أسماه بـ"استفزازاتهما العسكرية المتهورة والعدائية".