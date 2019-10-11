الانتهاء من تعيين مواقع لإنشاء 5 مدن جديدة في كوريا

Photo : YONHAP News

وضعت الحكومة الكورية اللمسات الأخيرة على خطة تعيين مواقع لإنشاء خمس مدن حول العاصمة سيول، من أجل مواجهة الارتفاع في أسعار المساكن.وصرحت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل، أمس الأحد، بأنها سوف تعلن رسميا عن المناطق المختارة وعن المعلومات الأخرى ذات الصلة، يوم الغد الثلاثاء، حيث إنها قد أكملت الاستماع إلى الرأي العام، وانتهت من تقييمات التأثيرات البيئية، إلى جانب تلقي تقرير في هذا الشأن من لجنة التخطيط المدني المركزية.وفي هذا السياق، تخطط الحكومة الكورية لإنشاء مساكن جديدة في مقاطعة "كيونغ كي" ومدينة "إنتشون" على مساحة إجمالية تبلغ 22 مليونا و700 ألف متر مربع، في موقعيْن في مقاطعة "كيونغ كي"، هما "نام يانغ جو" و"ها نام"، وفي منطقة "كيه يانغ" في مدينة "إنتشون"، كما خصصت الحكومة أيضا موقعا سكنيا أصغر في منطقة "غوا تشون".ويذكر أن هذه المواقع تعتبر جزءا من خطة الحكومة الأوسع لإنشاء 300 ألف منزل في منطقة العاصمة الكبرى من أجل تحقيق الاستقرار في أسعار المساكن في العاصمة.وتخطط الحكومة لتوفير 122 ألف منزل في تلك المواقع بدءا من أواخر عام 2021.