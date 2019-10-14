تدهور مؤشر ثقة الشركات الكورية للربع الرابع من العام

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تدهورت المعنويات التجارية لشركات التصنيع في كوريا الجنوبية للربع السنوي الثاني على التوالي، وسط قيود الصادرات اليابانية والحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.ووفقًا لتقرير تضمن نتائج استطلاع للرأي أجرته مؤخرًا غرفة الصناعة والتجارة الكورية على حوالي 2200 شركة تصنيع، وصل مؤشر مسح الأعمال، الذي يقيس معنويات الشركات وثقتها في العمل خلال المستقبل القريب، إلى 72 نقطة للربع الرابع من هذا العام، بانخفاض قدره نقطة واحدة مقارنة بالربع الثالث. وقد انخفض مؤشر مسح الأعمال للربع الثاني على التوالي بعد ارتفاعه في الربع الثاني من العام. وأوضح التقرير أن مؤشر مسح الأعمال بالنسبة للشركات المصدرة قد انخفض بمقدار 3,1 نقطة مئوية على أساس فصلي، ليصل إلى 85 نقطة، في حين انخفض المؤشر الخاص بالشركات الموجهة نحو السوق المحلية بمقدار 1,69 نقطة مئوية، في الربع الرابع.وقالت غرفة الصناعة والتجارة الكورية اليوم الاثنين إن السبب في هذا الانخفاض يرجع إلى انكماش الصادرات لمدة عشرة أشهر متتالية، وفرض اليابان قيودا على تصدير مواد عالية التكنولوجيا إلى كوريا، وانخفاض الأرباح التشغيلية للشركات المدرجة في البورصة خلال النصف الأول من العام بنسبة 37%، إضافة إلى استمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.