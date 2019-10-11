المنتخب الكوري الجنوبي لكرة القدم يتدرب لمدة ساعة في بيونغ يانغ

Photo : YONHAP News

أجرى المنتخب الكوري الجنوبي لكرة القدم تدريبات استغرقت ساعة واحدة أمس الاثنين في العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ، قبل يوم واحد من المبارة المقررة بين الكوريتين في تصفيات كأس العالم، اليوم.وقال اتحاد كرة القدم في سيول إن المنتخب الكوري الجنوبي أجرى التدريبات في ملعب "كيم إيل سونغ" بدءا من الساعة 8 مساءً ولمدة ساعة، بعد وصوله إلى العاصمة الكورية الشمالية في وقت سابق من بعد ظهر أمس. وقد توجه المنتخب الكوري الجنوبي بعد ذلك إلى فندق "كوريو" حيث يقيم في بيونغ يانغ.وتعد هذه أول فرصة تدريب للمنتخب الكوري الجنوبي في هذا الملعب قبل المباراة المقرر لها أن تُقام في الساعة الخامسة والنصف من بعد ظهر اليوم الثلاثاء، حيث تتواجه الكوريتان ضمن المجموعة "إتش"، في تصفيات كأس العالم لعام2022 .ولن يتم بث المباراة مباشرة على الهواء في كوريا الجنوبية.