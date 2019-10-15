روسيا تطالب بانضمامها والصين لمحادثات نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية

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قال السفير الروسي لدى كوريا الشمالية إنه يجب أن تنضم روسيا والصين إلى محادثات نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية، بعد أن يتم إبرام اتفاق بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية ضمن محادثاتهما النووية الثنائية.ووفقا لتقرير بثه راديو آسيا الحرة اليوم الثلاثاء، أدلى السفير الروسي لدى كوريا الشمالية "ألكسندر ماتسيغورا" بهذه التصريحات خلال مقابلة مع وكالة "تاس" الروسية للأنباء، حيث شدد السفير الروسي على ضرورة انضمام روسيا والصين إلى المحادثات النووية بعد انتهاء مرحلة المفاوضات الثنائية بين واشنطن وبيونغ يانغ، مشيرا إلى أن قضايا شبه الجزيرة الكورية تتعلق بالسلام والأمن في منطقة شمال شرق آسيا.وفيما يتعلق بانهيار المحادثات الأخيرة على مستوى العمل بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في السويد، قال "ماتسيغورا" إن التطورات الأخيرة المتعلقة بقضايا شبه الجزيرة تسبب "قلقًا بالغًا".وقال أيضًا إن موسكو مهتمة جدًا بالوضع في شبه الجزيرة الكورية لأنه يتعلق مباشرة بأمن روسيا، مؤكدا على أن موسكو تبحث عن كل السبل الممكنة لتعزيز التفاهم المتبادل وإيجاد أرضية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.