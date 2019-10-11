الشرطة المجرية تحمّل قبطان سفينة الدانوب المنكوبة مسؤولية مقتل السياح الكوريين

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أحالت الشرطة المجرية قبطان سفينة سياحية اصطدمت بقارب كان على متنه عشرات من السائحين الكوريين الجنوبيين في شهر مايو الماضي في نهر الدانوب في مدينة بودابست، إلى النيابة، وأوصت بلائحة إتهام تتضمن الإهمال وبعض التهم الأخرى.جاء ذلك في إعلان شرطة بودابست عن نتائج تحقيقاتها المطولة التي استغرقت أكثر من أربعة أشهر، والتي شملت تحقيقات مع "يوري سي" قبطان سفينة الرحلات البحرية "فايكينغ سيغين" المسجلة في سويسرا، والمتهم بالتسبب في حدوث خسائر في الأرواح وعدم اتخاذ الخطوات المناسبة لإنقاذ الركاب الكوريين. ووفقا لشرطة بودابست، فإنه بناء على القانون الجنائي المجري يمكن أن يواجه قبطان السفينة عقوبة السجن لمدة تصل إلى 13 سنة إذا تمت إدانته.وكانت السفينة "فايكينغ سيغين" قد اصطدمت بالقارب السياحي "هابيلياني" الذي كان على متنه 33 سائحًا كوريًا جنوبيًا واثنين من أفراد الطاقم المجري، في جولة لمشاهدة معالم مدينة بودابست في نهر الدانوب يوم 29 مايو، مما تسبب في غرقه. وقد أسفر الحادث عن مقتل 25 سائحًا كوريًا جنوبيًا تم انتشال جثثهم بواسطة فريق مشترك من مسؤولي الإنقاذ الكوريين الجنوبيين والمجريين خلال عملية بحث استمرت عدة أشهر، بينما لم يتم العثور على جثة سائح كوري جنوبي آخر.