صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي الكوري

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خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي لكوريا الجنوبية هذا العام إلى 2%، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 2,6%، موضحا أن الاقتصاد العالمي يمر بحالة "تباطؤ متزامن".وفي تقرير أصدره الصندوق أمس الثلاثاء حول توقعاته الاقتصادية العالمية، قام صندوق النقد الدولي أيضًا بتخفيض توقعاته للنمو الاقتصادي الكوري للعام القادم إلى 2,2%، مقارنة بتوقعاته السابقة في أبريل البالغة 2,8%.وأوضح الصندوق أن تباطؤ النمو في الصين والتأثير غير المباشر للحرب التجارية الأمريكية الصينية التي استمرت لمدة عام، قد أثرت جميعا على قراره بتخفيض توقعات النمو هذا العام للاقتصادات المتقدمة في آسيا، مثل كوريا الجنوبية وهونغ كونغ وسنغافوره.كما خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي لهذا العام إلى 3%، وهو أقل أيضا من توقعاته السابقة في يوليو بمقدار 0,2%، وهو ما سيكون أقل نمو اقتصادي عالمي منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.وتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد العالمي في العام القادم بنسبة 3,4%، بانخفاض 0,2% مقارنة بتوقعاته في أبريل.