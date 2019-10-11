الولايات المتحدة تطالب الصين بالتنفيذ الكامل للعقوبات على كوريا الشمالية

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دعا مسؤول عسكري أمريكي رفيع المستوى الصين إلى التنفيذ الكامل للعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، مؤكداً على أن الولايات المتحدة سوف تواصل حملتها للضغط على بيونغ يانغ مع السعي في نفس الوقت لإيجاد حلول دبلوماسية للقضية النووية. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون أمن آسيا ومنطقة المحيط الهادئ "راندال شرايفر"، أمس الثلاثاء، فى منتدى عُقد لمناقشة العلاقات الأمريكية مع الصين. وقال "شرايفر" إن حملة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على كوريا الشمالية تهدف إلى جلب النظام الحاكم في بيونغ يانغ إلى طاولة المفاوضات بموقف يتطلع إلى التوصل لحلول مثمرة.وفيما يتعلق بالمحادثات على مستوى العمل بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية التي عقدت في السويد في وقت سابق من هذا الشهر، قال المسؤول الأمريكي إن واشنطن تحاول استئناف جهودها الدبلوماسية في شبه الجزيرة الكورية، ويجب الانتظار لنرى إلى أين ستؤدي هذه الجهود. وشدد "شرايفر" على أهمية تنفيذ العقوبات، قائلا إنه من المهم جدا أن تقوم جميع دول العالم التي لديها القدرة بالمساهمة في هذه العملية. وأشار "شرايفر" إلى أن الولايات المتحدة تلاحظ حاليا بعض التباطؤ في تطبيق العقوبات من قبل الصين، خاصة عندما يتعلق الأمر بعمليات النقل من سفينة إلى أخرى، التي تحدث في مياهها الإقليمية، وأكد على أن الولايات المتحدة تريد وتحتاج من الصين أن تكون أكثر تشددا على تلك الجبهة.