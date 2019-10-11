مشاورات كورية جنوبية يابانية حول زيارة رئيس الوزراء الكوري إلى اليابان

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يعتزم مسؤولان دبلوماسيان كوري وياباني إجراء مشاورات اليوم الأربعاء في سيول.وصرحت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية بأن "كيم جونغ هان" مدير قسم آسيا والمحيط الهادئ في الوزارة بصدد عقد مشاورات مع نظيره الياباني "داكيجاكي سيغيكي" بعد ظهر اليوم الأربعاء في سيول، من أجل مناقشة الشؤون ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.ومن المتوقع أن يتبادل المسؤولان الآراء حول القضايا الراهنة بين البلدين بما فيها سبل حل قضية تعبئة العمالة الإجبارية والقيود اليابانية على الصادرات إلى جانب مناقشة سبل تحسين العلاقات بين سيول وطوكيو.كما يتوقع أن يناقشا مسألة عقد رئيس الوزراء الكوري "لي ناك يون" مباحثات مع نظيره الياباني "شينزو آبيه" في إطار حضوره مراسم تولي الملك الياباني العرش والتي ستقام يوم 22 من هذا الشهر.ويذكر أن المسؤول الياباني سيعقد مفاوضات مع المفاوض الكوري الجنوبي للقضية الكورية الشمالية "لي دو هون" من أجل مناقشة سبل متابعة مفاوضات العمل الكورية الشمالية والأمريكية التي عقدت في السويد خلال يومي 4 و5 من هذا الشهر، قبل أن يلتقي بنظيره الكوري.