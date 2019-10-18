انتخاب كوريا الجنوبية لفترة خامسة في مجلس حقوق الإنسان الدولي

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تم انتخاب كوريا الجنوبية لولاية خامسة في مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة.وقالت بعثة سيول لدى الأمم المتحدة إن الجمعية العامة في نيويورك انتخبت أمس الخميس كوريا الجنوبية لمدة ثلاث سنوات تبدأ في عام 2020.ويتكون مجلس حقوق الإنسان من 47 دولة عضو في الأمم المتحدة، من مجموعات إقليمية مختلفة، بما في ذلك أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأوروبا الغربية.كما تم انتخاب اليابان وإندونيسيا وجزر مارشال، وهي دول أعضاء في مجموعة آسيا والمحيط الهادئ، لعضوية اللجنة في التصويت الأخير.وقد عملت كوريا الجنوبية سابقًا كعضو في المجلس في الفترة من 2006 إلى 2008، ومن 2009 إلى 2011، ومن 2013 إلى 2015، ومن 2016 إلى 2018.