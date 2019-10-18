تواصل المظاهرات المطالبة بإصلاح النيابة العامة

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عقدت مظاهرة حاشدة أول من أمس السبت في سيول للمطالبة بإصلاح النيابة العامة، وذلك بعد أيام قليلة من تنحي وزير العدل السابق "تشو كوك" على خلفية التحقيقات الموسعة التي تجريها النيابة في مزاعم تتعلق بأسرته.وأقام ائتلافٌ للمواطنين، يدعو إلى الإصلاح القضائي والنيابة، المظاهرة الاحتجاجية العاشرة من نوعها على ضوء الشموع، في حوالي الساعة 6 من مساء السبت، واستمرت حتى حوالي الساعة 10:30، أمام مقر البرلمان في منطقة "يوئيدو".وقال المنظمون إنهم نظموا هذه المظاهرة للتعبير عن مطالب الجمهور للبرلمان بالتمرير السريع للقوانين الرئيسية لإصلاح النيابة العامة.ودعا المتظاهرون إلى إنشاء جهاز مستقل لإجراء تحقيقات في جرائم كبار المسؤولين الحكوميين.كما تم تنظيم مظاهرة أخرى مماثلة في منطقة "صوتشو" في جنوب سيول بالقرب من مكتب المدعي العام لمنطقة سيول المركزية.وفي الوقت نفسه، نظمت الجماعات المدنية المحافظة مظاهرات مضادة أمام مقر البرلمان وأيضا في ميدان "كوانغ هوا مون" في وسط سيول، لمعارضة عملية الإصلاح التي تقودها الحكومة.