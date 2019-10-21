المكتب الرئاسي يدرس اتخاذ خطوات تكميلية لنظام العمل لمدة 52 ساعة

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قال المكتب الرئاسي الكوري أمس الأحد إنه يدرس حاليا اتخاذ تدابير تكميلية لمساعدة الشركات الأصغر على الالتزام بنظام العمل لمدة 52 ساعة أسبوعيا بحد أقصى.وكان قد تم تطبيق هذا النظام لأول مرة على الشركات الكبرى في يوليو من العام الماضي، وسوف يتم توسيعه ليشمل الشركات التي تضم ما بين 50 إلى 299 موظفًا في العام القادم.وقال "هوانغ دوك سون" مساعد الرئيس لشؤون خلق فرص العمل، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس، إنه سيتعين على الحكومة حتماً اتخاذ إجراءات من شأنها تخفيف عملية تطبيق النظام العمل لمدة 52 ساعة أسبوعيا، إذا لم تمضِ العملية التشريعية قدما لتكملة هذا النظام على نحو سلس.وألمح "هوانغ" إلى أن الحكومة قد تدرس تطبيق فترة سماح للشركات الصغيرة، قائلاً إن الحكومة اتخذت خطوة مماثلة للشركات التي لديها أكثر من 300 عامل من أجل تنفيذ النظام.وأضاف أن الشركات الأصغر قد تواجه صعوبات في التكيف مع ساعات العمل الأقصر مقارنة بنظيراتها الأكبر.