اختتام معرض سيول الدولي للملاحة الجوية والدفاع

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اختتم أمس الأحد معرض سيول الدولي للملاحة الجوية والدفاع للعام 2019 ، بعد 6 أيام من تنظيمه في مطار سيول الواقع جنوب العاصمة، بمشاركة 430 شركة من 34 دولة.وقالت الهيئة الإدارية للمعرض إن الاستشارات التجارية حققت 21 مليار دولار في قيمة الصفقات، بالإضافة إلى صفقات أخرى لم تعلن عنها.وقامت كوريا الجنوبية بعرض نموذج لللجيل الجديد من المقاتلات من طراز "كيه إف-إكس" التي تم تطويرها بالتكنولوجيا الكورية الخاصة، وطائرات "سوريوون" العمودية المطورة للتصدير، ونموذج آخر لمركبات المشاة القتالية من طراز "إس 21 ريدباك"، إلى جانب بعض الأسلحة الإستراتيجية الأخرى، بينها المدفعيات وأسلحة تعمل بالليزر.وعرضت الشركات الأجنبية عددا من أسلحتها الحديثة، بما في ذلك صاروخ جو أرض من طراز "تاوروس كي-2"، وطائرة الإنذار المبكر والتحكم والسيطرة من طراز "غلوبال آي".وأضافت الهيئة الإدارية أن 88 من وزراء الدفاع والقادة والخبراء العسكريين قد شاركوا في المعرض، الذي تمكن أيضا نحو 300 ألف من مسؤولي الشركات الدفاعية والمواطنين من زيارته.