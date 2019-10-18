معدلات تأييد الرئيس مون جيه إين تشهد ارتفاعا

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شهدت معدلات تأييد الرئيس الكوري "مون جيه إين" ارتفاعا مجددا بعد أسبوعين من انخفاضها.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "ريال ميتر" على 2505 من المواطنين البالغين خلال الفترة من يوم الرابع عشر وحتى الثامن عشر من شهر أكتوبر الجاري، بلغت معدلات تأييد الرئيس "مون" 45%، بزياردة نسبتها 3.6% مقارنة بالأسبوع الأسبق.ويبلغ هامش الخطأ في هذا الاستطلاع زائد وناقص 2%.أما معدلات المعارضة فقد بلغت 52.3% ، بانخفاض قدره 3.8% مقارنة بالأسبوع الأسبق.وبلغت معدلات تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم 39.8%، بزيادة نسبتها 4.5%، فيما بلغت هذه المعدلات لحزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي 34.3%، بانخفاض قدره 0.1%.وكانت نتائج استطلاع آخر للرأي أجرته شركة "غالوب كوريا" خلال الفترة من يوم الخامس عشر وحتى السابع عشر من أكتوبر الجاري على 1004 من المواطنين البالغين أشارت إلى أن معدلات تأييد الرئيس "مون" سجلت انخفاضا بنسبة 4% مقارنة بالأسبوع الأسبق لتصل إلى 39%.