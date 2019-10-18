الحكومة الكورية تستنكر تفجير مسجد في أفغانستان

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نددت الحكومة الكورية بشدة بتفجير مسجد في أفغانستان أسفر عن مقتل 73 شخصا على الأقل.وفي بيان أصدره المتحدث باسم وزارة الخارجية أمس الأحد، أعربت حكومة سيول عن تعازيها للضحايا والأسر التي فقدت أحباءها نتيجة استهدافهم بالهجوم التفجيري الذي هز مسجدا في منطقة "جاودارا" الواقعة شرق أفغانستان خلال صلاة الجمعة.وقالت إن الحكومة الكورية تتخذ موقفا حازما يعتبر الإرهاب عملا غير إنساني لا يمكن تبريره تحت أي ظرف من الظروف ويجب القضاء عليه.وتعهدت سيول بالمشاركة بنشاط في الجهود الدولية لاستئصال كل أشكال الإرهاب.