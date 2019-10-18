المصادقة البرلمانية على مشروع اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا وبريطانيا

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صادقت اللجنة البرلمانية للشؤون الدبلوماسية والوحدوية أمس الاثنين بالإجماع على مشروع اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية وبريطانيا.وتستهدف هذه الاتفاقية الحفاظ على المزايا التجارية القائمة بين البلدين بغض النظر عن مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي "بركسيت" دون اتفاق، والمزمع تنفيذها في يوم الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر الجاري.وقال رئيس اللجنة "كيم جيه كيونغ" نائب البرلمان عن حزب كوريا الحرة المعارض إن الاتفاقية ستسهم في الاستقرار في النظام التجاري بين كوريا الجنوبية وبريطانيا والذي من المحتمل أن يمر بمرحلة انتقالية بسبب "بركسيت".ومن جانبها، قالت وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا" إن الحكومة قد طالبت البرلمان بالمصادقة على مشروع اتفاقية التجارة الحرة مع بريطانيا، لتجنب الفجوة القانونية الناجمة عن "بركسيت".وأضافت أن هذه الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ فور خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.وكانت كوريا الجنوبية وبريطانيا قد وقعتا على اتفاقية للتجارة الحرة يوم الثاني والعشرين من شهر أغسطس الماضي ضمن الجهود المشتركة لمواصلة التعاون الثنائي بينهما حتى بعد "بركسيت".وتعد بريطانيا ثاني أكبر الدول الأوروبية من حيث حجم التجارة مع كوريا الجنوبية.