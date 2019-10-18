كوريا وفيتنام تبحثات سبل توسيع آفاق التعاون الاقتصادي بينهما

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عقدت كوريا الجنوبية وفيتنام اليوم الثلاثاء في سيول الدورة التاسعة لاجتماعات اللجنة الصناعية المشتركة والدورة الثالثة لاجتماعات اللجنة المشتركة لاتفاقية التجارة الحرة.وتعد هاتان اللجنتان قناة حوار حكومي على مستوى وزير، يبحث البلدان من خلالهما سبل توسيع آفاق التعاون الثنائي في مجالات الصناعة والطاقة والتجارة.وتم في اجتماعات سيول بحث القضايا المتعلقة بالتطورات التي تم إحرازها في مشروعات التعاون المشتركة.واتفق الجانبان على تنمية التعاون المشترك في صناعات المواد الخام وقطع الغيار من خلال إطلاق مركز "تاسك" في فيتنام والحوار الكوري الفيتنامي للسيارات، والتقدم المشترك إلى أسواق الدول الثالثة عن طريق التعاون بين شركات البلدين.ومن المتوقع أن يبدأ مركز "تاسك" في فيتنام الذي سيعمل على تدريب القوى العاملة المؤهلة ونقل التكنولوجيا، أعماله اعتبارا من أواخر هذا العام.ومن المتوقع أيضا انعقاد أول اجتماع للحوار الكوري الفيتنامي للسيارات في غضون هذا العام.كما اتفق الجانبان على التعاون المشترك لتنمية الصناعة اللوجيستية وصناعات الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة ومصادر الطاقة والرفع من كفاءتها.