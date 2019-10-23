بومبيو يقول إن واشنطن لن تعتمد على استراتيجيات فاشلة في القضية النووية

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قال وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" إن الولايات المتحدة لا يمكنها الاعتماد على "استراتيجيات فاشلة" لإقناع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" بالتخلي عن الأسلحة النووية.وجاءت هذه التصريحات خلال خطاب عن الدبلوماسية في إدارة "دونالد ترامب"، أمام منتدى استضافته أمس الثلاثاء مؤسسة "هيريتدج" المحافظة في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث أشار "بومبيو" في كلمته أيضا إلى أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به من أجل نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.ويقول المراقبون إن هذه التصريحات، التي تأتي وسط جمود الحوار بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية منذ انهيار مفاوضاتهما النووية الثنائية على مستوى العمل في السويد، في وقت سابق من هذا الشهر، تؤكد من جديد أن الإدارة الأمريكية لن تتبع خطوات الحكومات السابقة في التعامل مع كوريا الشمالية.وجاءت تصريحات "بومبيو" أيضًا بعد يوم من تصريح للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قال فيه إن هناك "معلومات مهمة جدًا" عن كوريا الشمالية، وأنه سيكون هناك "إعادة بناء كبرى" في مرحلة ما.