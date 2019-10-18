إصدار توصية قوية بالتوقف عن استخدام السجائر الإلكترونية السائلة

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أصدرت الحكومة الكورية اليوم الأربعاء رسميا توصية قوية بالتوقف عن استخدام السجائر الإلكترونية السائلة موجهة تحذيرا للشباب على وجه الخصوص بالتوقف الفوري عن استخدامها.ويرجع السبب في ذلك إلى حدوث ألف وأربعمائة حالة من الإصابات الرئوية بسبب استخدام السجائر الإلكترونية السائلة، و33 حالة وفاة في الولايات المتحدة، وظهور أول حالة مرض مشتبه بها في البلاد خلال هذا الشهر.وكانت وزارة الصحة والرفاهية الكورية تأكدت من إصابة رجل في الثلاثينيات من العمر كان يدخن سجائر إلكتورنية سائلة على مدار نحو ثلاثة أشهر، بمرض رئوي يشتبه بصلته بالسجائرالإلكترونية.وتخطط الحكومة لإجراء الفحص للتعرف على وجود حالات إضافية مشتبه بها من خلال تكوين فريق مشترك مع القطاع الخاص.كما تخطط لتحليل السجائر حتى الشهر القادم من أجل التعرف على إمكانية احتوائها على مواد مضرة.كما ستعمل على تعديل قانون حتى نهاية هذا العام من أجل تعزيز نظام المراقبة من خلال إدراج مادة النيكوتين الموجودة في جذور وأوراق السجائر ضمن نطاق السجائر.وتجدر الإشارة إلى أن 36 منتجا من السجائر الإلكترونية السائلة تنتجها 11 شركة ، حيث يتم استيراد جميعها من الخارج.ويزداد الطلب عليها بشكل كبير لدرجة أن كمية توزيعها زادت بأكثر من 40 مرة خلال عام مضى.