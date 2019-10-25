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تم ترشيح فرقة "بي تي إس" للفوز بجوائز الموسيقى الأمريكية في 3 فئات، وهي جائزة أفضل الفرق للبوب والروك، وجائزة أفضل الجولة للعام، وجائزة أفضل فنان اجتماعي.وكانت فرقة "بي تي إس" قد قدمت أداءها في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية عام 2017 كأول فنان آسيوي، وفازب بجائزة أفضل فنان اجتماعي في حفل العام الماضي كأول فنان كوري.وقامت الفرفة بجولة عالمية شملت الولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية وآسيا والشرق الأوسط ، حيث جذبت أكثر من مليون من المتفرجين.وسيقام حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية لهذا العام يوم الرابع والعشرين من شهر نوفمبر القادم في مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة.