سيول وطوكيو تعقدان الجولة الثانية من محادثات منظمة التجارة العالمية

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من المقرر أن تعقد كوريا الجنوبية واليابان الجولة الثانية من المحادثات في وقت لاحق من هذا الشهر، في منظمة التجارة العالمية، بشأن النزاع حول قيود الصادرات التي فرضتها اليابان.وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة اليوم الجمعة إن البلدين سيعقدان جولة ثانية من المحادثات في 19 نوفمبر في مقر المنظمة العالمية في جنيف، لحل الخلاف التجاري الراهن.وقالت الوزارة إن مسؤولها "تشونغ هاي كوان" سيجلس مع نظيره الياباني "جونيتشيرو كورودا"، مضيفة أن كوريا الجنوبية ستبذل قصارى جهدها لحل الأزمة بسرعة.وفي سبتمبر تقدمت كوريا الجنوبية بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية بحجة أن قيود التصدير التي فرضتها اليابان في 4 يوليو لا تتفق مع التزاماتها بمختلف اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.ويتم تكليف الدول المتنازعة بإطلاق مناقشات ثنائية وفقًا لقواعد المنظمة، وقد فشلت الجولة الأولى من المحادثات في جنيف في الشهر الماضي.