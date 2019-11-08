المكتب الرئاسي يسمح للمسؤولين بالترشح في الانتخابات العامة إذا طلبوا ذلك

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قال مسؤول كبير في رئاسة الجمهورية الكورية إن المكتب الرئاسي سوف يسمح للمسؤولين الحكوميين والمسؤولين الرئاسيين بالترشح في الانتخابات العامة العام القادم، إذا وافق الحزب الحاكم والمرشحون على ذلك.صرح بذلك "نوه يونغ مين" كبير مساعدي الرئيس "مون جيه إين" أمس الأحد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مستشار الأمن القومي "جونغ أوي يونغ" وكبير مساعدي الرئيس للشؤون السياسية "كيم سانغ جو".ويقول المراقبون إن هذه التصريحات تشير إلى أن المكتب الرئاسي سوف يسمح لوزراء الحكومة وكبار المسؤولين الرئاسيين بالانضمام إلى الانتخابات العامة التي ستجرى يوم 15 أبريل القادم، إذا قدم الحزب الديمقراطي الحاكم طلبا ورغب المسؤولون في ذلك.وتثير هذه التصريحات تكهنات بأن رئيس الوزراء "لي ناك يون" والوزراء وكبار مساعدي الرئيس قد يخوضون الانتخابات، مما سيؤدي على الأرجح إلى إجراء تعديلات في مجلس الوزراء والمكتب الرئاسي في نهاية هذا العام أو مطلع العام القادم.وكان الرئيس "مون جيه إين" قد صرح للصحفيين في الشهر الماضي بأنه لا يخطط لإجراء تعديل وزاري في الوقت الحالي ولا يفكر إلا في تعيين وزير جديد للعدل في أعقاب استقالة "تشو كوك" من منصبه الشهر الماضي.