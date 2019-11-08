بدء نقل أوراق الامتحانات السنوية للقبول في الجامعات

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بدأ توزيع أوراق الامتحانات السنوية للقبول في الجامعات في كوريا الجنوبية، وذلك قبل ثلاثة أيام من موعد إجراء الامتحانات.وصرحت وزارة التعليم اليوم الاثنين بأنه سيتم نقل أوراق الأسئلة والإجابات الخاصة باختبار القدرات المدرسية إلى جميع المناطق الـ86 في جميع أنحاء البلاد.وسوف يتم بعد ذلك نقل أوراق الأسئلة والأجوبة إلى حوالي 12 موقع اختبار بحلول يوم الأربعاء، أي قبل يوم واحد من انعقاد الاختبارات في اليوم التالي.وسوف يتولى حوالي 400 شخص مسؤولية نقل أوراق الاختبار، وبصحبتهم حراسة من قوات الشرطة في مركباتهم.وسوف يشارك في الاختبارات هذا العام 548 ألفا و764 شخصا.