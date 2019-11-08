نمو كبير لصادرات السيارات الكهربائية الكورية منذ بداية هذا العام

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تشهد صادرات السيارات الكهربائية منذ بداية هذا العام زيادة كبيرة رغم النمو البطيء في صادرات السيارات الكورية.ويرجع السبب في زيادة صادرات السيارات الكهربائية إلى قيام الشركات الكورية بضخ كمية كبيرة من استثماراتها، وتعزيز أنشطتها التسويقية، وتزايد الطلب العالمي على السيارات الكهربائية نتيجة انخفاض أسعارها.وطبقا لتقارير صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والطاقة واتحاد التجارة الكوري، بلغت قيمة صادرات السيارات الكهربائية الكورية مليارين و566 مليون دولار خلال العشرة أشهر الأولى من هذا العام، بزيادة قدرها 103.3%.وبهذا، تم تسجيل زيادة في حجم صادرات السيارات الكهربائية للشهر الثالث والثلاثين على التوالي.وأشارت التقارير إلى أن إجمالي قيمة صادرات السيارات الكورية خلال نفس الفترة بلغت 35 مليارا و779 مليون دولار، بزيادة نسبتها 6.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وإذا استمر النمو في هذا الاتجاه، فمن المتوقع أن تتجاوز قيمة صادرات السيارات الكهربائية 3 مليارات دولار هذا العام، بعد أن كانت في حدود مليار و802 مليون دولار العام الماضي.وبلغت حصة السيارات الكهربائية من إجمالي حجم صادرات السيارات الكورية 7.3% خلال العشرة أشهر الأولى من هذا العام، بعد أن كانت في حدود 4.4% العام الماضي.وتماشيا مع تنامي حجم صادرات السيارات الكهربائية، شهد حجم صادرات البطاريات الثانوية الكورية تطورا، حيث بلغت قيمة صادراتها 6 مليارات و187 مليون دولار خلال العشرة أشهر الأولى من هذا العام، بزيادة قدرها 4.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.