البرلمان الكوري يبدأ اليوم مراجعة ميزانة الحكومة للعام القادم

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بدأت اللجنة البرلمانية الخاصة بالميزانية والحسابات يوم الجمعة مراجعة مشروع ميزانية الحكومة للعام القادم التي تبلغ قيمتها 513.5 تريليون وون، أي ما يعادل حوالي 440 مليار دولار من خلال اللجنة الفرعية لتنسيق الميزانية التابعة لها.ويتوجب على اللجنة الفرعية إنهاء مراجعتها قبل يوم التاسع والعشرين من هذا الشهر الذي من المقرر الموافقة فيه على مشروع الميزانية المعدل.ومن المتوقع أن يتواجه المعسكران الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية على خلفية مناقشة حجم ميزانية العام القادم، حيث يسعى الحزب الديمقراطي الحاكم إلى الحفاظ على حجم الميزانية كما هو مخطط لها، فيما يحاول حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي التقليص من حجم الميزانية بواقع 500 تريليون وون من خلال خفض مبلغ 14.5 تريليون وون مخصص لمشروعات التعاون مع كوريا الشمالية، وخلق وظائف جديدة، والرفاهية.