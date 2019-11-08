تقارب معدلات التأييد والمعارضة للرئيس الكوري داخل هامش الخطأ في الاستطلاع

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أصبحت معدلات التأييد والمعارضة للرئيس الكوري "مون جيه إين" متقاربة داخل هامش الخطأ في الاستطلاع.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "كوريا ريسارتشي" مؤخرا على 1000 من المواطنين البالغين بناء على طلب هيئة الإذاعة الكورية "كي بي إس" بمناسبة بداية النصف الثاني من ولاية الرئيس "مون" ، بلغت معدلات تأييده 49.7%، فيما بلغت معدلات المعارضة 46.6%.ومن بين المجالات التي حصل فيها الرئيس "مون" على التأييد، الجهود المبذولة لتحسين العلاقات بين الكوريتين، والدبلوماسية الخارجية، وسياسات الرفاهية، والإصلاح السياسي، فيما واجه الرئيس معارضة في المجالات الاقتصادية، خاصة في خلق الوظائف والسياسات المتعلقة بالعقارات.وحمل المشاركون في الاستطلاع الأحزاب المعارضة والرئيس "مون" مسؤولية المأزق الذي تشهده الساحة السياسية في البلاد.وبلغت معدلات تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم 36.6%، فيما بلغت معدلات تأييد حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي نسبة 21.1% .ويبلغ هامش الخطأ في هذا الاستطلاع زائد وناقص 3.1%.