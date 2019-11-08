الرئيس: قمة الآسيان الخاصة في بوسان فرصة لتعزيز التعاون

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أكد الرئيس "مون جيه إين" أن سياسته المسماة بـ "السياسة الجنوبية الجديدة" هي مفتاح التنمية الوطنية لكوريا الجنوبية.وأكد "مون" الذي ترأس اجتماعًا لمجلس الوزراء في بوسان اليوم الثلاثاء على ضرورة تحويل القمة الخاصة المرتقبة بين كوريا الجنوبية ورابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان" إلى فرصة لتعزيز التعاون مع الرابطة، وتحقيق نمو متبادل يقوم على الثقة الثنائية القوية.وقال "مون" إن القمة الخاصة القادمة وكذلك القمة بين كوريا الجنوبية ودول حوض نهر الميكونغ تعد من نتائج "السياسة الجنوبية الجديدة"، والتي اتبعتها الحكومة بنشاط خلال العامين ونصف العام الماضية.ويعد اجتماع اليوم الثالث من نوعه الذي يترأس فيه الرئيس "مون" مجلس الوزراء خارج المكتب الرئاسي.وقد عُقِد الاجتماع الأخير في بوسان حيث من المقرر أن تستضيف المدينة الساحلية الجنوبية القمة التذكارية بين كوريا الجنوبية والآسيان، وكذلك قمة كوريا الجنوبية وميكونغ بين يومي 25 و27 نوفمبر.