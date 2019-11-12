العثور على جثة أخرى يشتبه بأنها من حادث تحطم المروحية في دوكدو

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تم العثور على جثة يُعتقَد أنها لأحد الركاب المفقودين في الطائرة التي تحطمت في البحر الشرقي قرب دوكدو في أواخر الشهر الماضي.وقال مسؤولون من فريق حكومي لإدارة الكوارث اليوم الثلاثاء إن حرس السواحل عثروا على جثة ترتدي زي رجال الإطفاء، على بعد حوالي 3 كيلومترات من موضع العثور على جسم المروحية.وقد تم إخطار عائلات المفقودين على الفور، وتخطط السلطات لتحديد هوية الجثة قريبًا من خلال مطابقة الحمض النووي.وقد أقلعت المروحية وعلى متنها سبعة ركاب من دوكدو في 31 أكتوبر الماضي، قبل أن تتحطم في البحر على بعد حوالي 200 إلى 300 متر من الجزيرة بعد فترة وجيزة من الإقلاع.وقد تم العثور والتعرف على 3 من الضحايا حتى الآن.ويخطط فريق الاستجابة لنشر ثلاث سفن كبيرة تابعة للبحرية وسفينة لخفر السواحل اليوم الثلاثاء، لمواصلة جهود البحث في الظروف الجوية السيئة.وقرر الفريق أيضًا طلب مساعدة خفر السواحل الياباني.