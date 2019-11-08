رئيسا الأركان المشتركة الأمريكي والكوري يعقدان محادثات في سيول

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من المقرر أن يعقد القادة العسكريون لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة محادثات سنوية في سيول اليوم الخميس، لمناقشة قضايا الأمن والتحالف.ووفقًا للمسؤولين، من المقرر أن يعقد "بارك هان كي" رئيس هيئة الأركان المشتركة ونظيره الأمريكي "مارك ميلي" الاجتماع الرابع والأربعين لللجنة العسكرية في مقر هيئة الأركان المشتركة في سيول.وقالت هيئة الأركان المشتركة إن الجانبين يخططان لتقييم الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا، ومناقشة موقفهما الدفاعي المشترك.كما سيتم مناقشة نتائج اختبار القدرة التشغيلية الأولية، والذي أجراه الحلفاء في أغسطس للتحقق من أن سيول في طريقها للوفاء بشروط نقل القيادة التشغيلية للعمليات العسكرية في زمن الحرب إليها.وسوف يتم إبلاغ نتائج الاجتماع غدًا الجمعة في الاجتماع الاستشاري الأمني السنوي، الذي سيُعقد بين وزراء الدفاع من البلدين.