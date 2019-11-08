الكونغرس الأمريكي يسعى لمنح حق المواطنة للكوريين المحرومين من الجنسية الأمريكية

Photo : KBS News

بدأ الكونغرس الأمريكي في تمرير قانون حق المواطنة الذي يمنح بموجبه الكوريين المتبنين المحرومين من الجنسية حق المواطنة تلقائيا مما سيمكنهم من ممارسة حقوقهم القانونية.ويقدر عدد المحرومين من الجنسية ومن حق المواطنة من أصل كوري بحوالي 20 ألف شخص.وبالرغم من أنه تم تبني هؤلاء الكوريين من قبل أسر أمريكية من خلال الحصول على تأشيرات دخول إلا أن أولياء الأمور الذين تبنوهم لم يتخذوا إجراءات حق المواطنة من أجلهم.ويواجه الكوريون المحرومون من الجنسية خطر الطرد من الولايات المتحدة لمجرد ارتكابهم جرائم بسيطة.ومن أجل إيجاد حل لهذه المشكلة، طرح الكونغرس الأمريكي مسودة قانون خاص بالمواطنة لفائدة المتبنين على أنظار مجلسي النواب والشيوخ على حد سواء.ووقع على المسودة 15 عضوا من الحزب الديمقراطي و16 عضوا من الحزب الجمهوري في مجلس النواب بينما وقع عضوان من الحزب الجمهوري المتحفظ أيضا في مجلس الشيوخ.وسيزيد احتمال تمرير مسودة القانون مع موافقة ما لا يقل عن 200 عضو في مجلس النواب.