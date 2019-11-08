وضع التمثال العاشر لفتاة السلام في مدينة ملبورن

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تم وضع تمثال لفتاة السلام في مدينة "ملبورن" الأسترالية بتمويل من عدد من الجماعات المدنية والشركات والمواطنين في منطقة "هوا سونغ" بمقاطعة "كيونغ كي".ويرمز تمثال فتاة السلام إلى ضحايا الاسترقاق الجنسي للقوات الاستعمارية اليابانية.وتجدر الإشارة إلى أن التمثال، يعد الثالث من نوعه الذي تضعه بلدية "هوا سونغ" والجماعات المدنية فيها خارج البلاد بعد أن كانت قد وضعت أول تمثال لها في مدينة "تورونتو" بكندا في شهر نوفمبر من عام 2015، وتمثالا ثانيا في مدينة "شنغهاي" بالصين في شهر أكتوبر من عام 2016.وصرحت بلدية "هوا سونغ" أمس الأربعاء بأنها تقيم مراسم خاصة لرفع الستار عن التمثال في مركز الجالية الكورية في المدينة الأسترالية في الساعة الثامنة من مساء اليوم الخميس.وظلت البلدية والجماعات المدنية في المدينة تجمع التبرعات لوضع تماثيل فتاة السلام في الخارج من أجل استرجاع ذاكرة آلام ضحايا الاسترقاق الجنسي وتعريف المجتمع الدولي بتلك القضية.ويمثل هذا التمثال العاشر من نوعه الذي يوضع خارج البلاد بعد أن وضع التمثال التاسع في المكتبة المركزية التابعة لبلدية "غراندآيل " في مدينة "لوس أنجلوس" بالولايات المتحدة في شهر يوليو من عام 2013.