البيانات الأولية تشير إلى انخفاض عدد المشاركين في امتحان القبول الجامعي تحت نصف مليون لأول مرة

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انخفض عدد الأشخاص الذين شاركوا في اختبار الكفاءة الدراسية السنوي إلى أقل من 500 ألف للمرة الأولى على الإطلاق هذا العام.ووفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن المعهد الكوري للمناهج والتقييم أمس الخميس، فقد شارك في الاختبار 490,552 شخصًا خلال قسم اللغة الكورية، وهو القسم الأول من الاختبار المكون من 5 أقسام، بانخفاض نسبته 7% عن العام السابق.وبلغ عدد المتقدمين للاختبار في القسم الثالث وهو اللغة الإنجليزية 482 ألفا، بانخفاض قدر بأكثر من 8% عن العام السابق.وسيتم إصدار البيانات النهائية حول عدد المتقدمين للاختبار في الرابع من ديسمبر مع صدور نتائج الاختبار، وسط توقعات بأن يقل عدد المشاركين عن 500 ألف.وستكون هذه المرة الأولى التي ينخفض فيها الرقم إلى أقل من نصف مليون طالب منذ عام 1993، وهو العام الذي بدأ فيه إجراء الاختبار السنوي على مستوى البلاد.