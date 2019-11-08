بيونغ يانغ تحذر من أنها ستزيل المنشآت الجنوبية في جبل كوم كانغ من جانب واحد

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قالت كوريا الشمالية إنها أرسلت الاثنين الماضي إنذارا أخيرا للجانب الكوري الجنوبي، يتعلق بإزالة المنشآت الجنوبية في منتجع جبل كوم كانغ السياحي، لكن كوريا الجنوبية لم تستجب لذلك الإنذار حتى الآن.وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الجمعة أن بيونغ يانغ قد أبلغت سيول يوم الاثنين الماضي بأنها ستقوم بإزالة المنشآت الجنوبية من جانب واحد إذا لم تستجب كوريا الجنوبية لمطالبتها بإزالة المنشآت.وأضافت الوكالة أن كوريا الشمالية قد رفضت الاقتراح الذي عرضته كوريا الجنوبية يوم الخامس من نوفمبر الجاري لزيارة وفد جنوبي لمنتجع جبل كوم كانغ، مشيرة إلى أن سيول قد التزمت الصمت أيضا بشأن قرار الرفض هذا الذي اتخذه الشمال.وأكدت أن بيونغ يانغ ستقوم بتطوير جبل كوم كانغ ليكون واحدة من المعالم السياحية والثقافية العالمية، قائلة إنه لا مجال لمشاركة كوريا الجنوبية في ذلك المشروع.كما أكدت الوكالة أن جبل كوم كانغ ليس ملكا مشتركا بين الكوريتين، وليس مكانا رمزا للتوافق والتعاون بينهما.