فريق البيسبول الكوري الجنوبي يتأهل لدورة الألعاب الأولمبية 2020

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احتلت كوريا الجنوبية المركز الثاني في بطولة "دبليو بي إس سي بريميير 12" للبيسبول.وقد خسر الفريق الكوري أمام نظيره الياباني في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد في العاصمة اليابانية طوكيو، بثلاث نقاط مقابل خمس نقاط. وافتتح المنتخب الكوري الذي كان يدافع عن لقبه، المباراة التي أقيمت في ستاد طوكيو بكرتين طويلتين في صدارة الشوط الأول، وسجل ثلاث نقاط، لكن الفريق الياباني استعاد السيطرة بسرعة، وأحرز ضربة مزدوجة. ثم سيطر الفريق الياباني على زمام المباراة فيما تبقى منها، ليفوز بها في النهاية.وعلى الرغم من هذه الخسارة، فقد تأهلت كوريا الجنوبية لدورة الألعاب الأولمبية التي ستعقد العام القادم، حيث إن هذه المباراة تعتبر ضمن التصفيات الأولمبية لآسيا وأوقيانوسيا والأمريكتين.